Şubat enflasyon rakamları 2022: Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu‘ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamalarında…

TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon verileri, zamları ve aynı zamanda kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor.

2022'nin ilk ayı olan Ocak’ta enflasyon yıllık yüzde 48,69 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Şubat ayı rakamlarına çevrildi.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte 2022 Ocak ayı enflasyon oranı...

ŞUBAT 2022 ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Şubat ayına ait enflasyon rakamlarını 3 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre, enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi Ocak 2022'de yıllık yüzde 48,69, aylık ise yüzde 11,10 artmıştı.