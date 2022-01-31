Şubat faturaları başka olacak! Kademeli tarifede flaş değişiklik; İşte yeni kriter...

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların şikayetleri üzerine kademeli tarifede değişikliğe gidildiğini açıkladı. İşte yeni karar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün değişikliğin sinyalini veren Bakan Dönmez'in akabinde, Erdoğan elektrik tarifelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Erdoğan, yeni kriterlerin şubat ayı faturalarında geçerli olacağını da bildirdi.

Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine Erdoğan, "İlgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik." açıklamasını yaptı.

Fatura hesaplamalarında esas alınan kademeli tarifedeki değişiklik merak konusu oldu. Peki elektrik faturaları düşecek mi? İşte tarifeli kademede son değişiklik...

KADEMELİ TARİFEDE DEĞİŞİKLİK

Kademeli elektrik uygulaması, ev (mesken) abone grubu tüketicilerinin tamamı için geçerli olup, tüketicilerin günlük 5kWh'ye olan tüketimlerinin düşük kademeli tarife birim fiyatından, bu miktarın üzerindeki tüketimlerin ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından faturalandırılması sistemine deniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesine ilişkin olarak, "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" açıklamasını yapmıştı.

Beklenen değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, söz konusu değişikliği şu ifadelerle açıkladı:

"Elektrik faturalarının yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir."

Buna göre düşük kademeli tarifeden fiyatlandırılacak olan günlük elektrik tüketimi 5 kW'den 7kW'ye çıkartıldı.