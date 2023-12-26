İHA

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yaptığı operasyonlarla darbe üstüne darbe vuruyor.

Suç örgütü liderleri birer birer içeri alınırken yapılan operasyonlarda 23 araç ele geçirilmişti.

Mahkemeden karar çıktı: 23 lüks araç emniyetin envanterinde

Söz konusu araçlar, mahkeme kararınca emniyete tahsis edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımla emniyete tahsis edilen çok sayıda lüks otomobilin polis aracına çevrildiği görüldü.

'Suç örgütlerinin değil, polislerin emrinde'

Bakan Yerlikaya ayrıca, araçların suç örgütlerinin değil, polislerin emrinde ve milletin hizmetinde olacağını belirtti.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun."