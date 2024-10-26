Sudan'da HDK'nın saldırılarında 50 kişi öldü

AA

Sudan'nın Cezira eyaletindeki Hasahisa Şehri Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Cezira eyaletindeki bazı köylere saldırdığı ve bu saldırılar sonucu 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırılarda 200'den fazla kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, köylere tıbbi yardım ulaşmadığı ve yaralıların tedavi edilemediği bilgisi verildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, X platformundaki paylaşımında, "Al Dagalo terörist milisleri (HDK) masum vatandaşların kanını dökmeye devam ettikçe Sudan halkının onlara direnme kararlılığı daha da artıyor." ifadesini kullandı.

Burhan, "Uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve insanlığa karşı işlenen suçlar cezasız kalmayacak ve bu terörist milislere müsamaha gösterilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

SOYKIRIM SUÇLAMASI

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Cezira eyaletinin doğusundaki köy ve kasabaların, HDK komutanlarından Ebu Akile Keykel'in orduya katılmasından dolayı HDK "milislerinin" intikam saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "HDK'nin bu intikam saldırılarıyla insanları ırk ve etnik aidiyete göre hedef aldığı ve bunun soykırım ve etnik temizlik anlamına geldiği" belirtildi.

Saldırılarda kurbanların sayısının tahminen yüzlerce olduğu ve binlerce kişinin de yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, "uluslararası topluma, bu saldırıları derhal ve güçlü bir şekilde kınama, faillerini, liderlerini ve milislerin sponsorlarını sorumlu tutacak önlemler alma ve onlara silah ve paralı asker akışını durdurma" çağrısı yapıldı.

853 AİLE YERİNDEN EDİLDİ

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise 20-24 Ekim tarihlerinde Cezira eyaletinde ordu ile HDK arasında artan çatışmalar nedeniyle 853 ailenin yerinden edildiğini duyurdu. IOM, bu çatışmalar sonucunda siviller arasında "ölüm ve yaralanma" bulunduğuna ilişkin raporlar olduğunu belirtti ancak bunların sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello da X platformundaki paylaşımında, "HDK'nin Cezira eyaletindeki sivillere yönelik başlattığı son korkunç saldırıları takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Perriello, HDK güçlerinin işlediği cinayetler ve cinsel şiddetin "kınanacak nitelikte" olduğunu ifade ederek, "Sudan ordusu ve HDK, sivillerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmiyor, biz de bu ihlallerin sorumlularına karşı harekete geçmeye devam edeceğiz." dedi.

HDK'nin üst düzey isimlerinden ve HDK'nin Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in 20 Ekim'de HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.