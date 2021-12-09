Sudan'da kaçırılan iki Türk vatandaşı kurtarıldı

Sudan’ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde önceki gün kaçırılan iki Türk vatandaşı, Sudan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Sudan'da Faşir kentindeki Türk elektrik santralinde çalışan 2 Türk vatandaşı ve Sudanlı şoför, 7 Aralık akşamı işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce, içinde bulundukları araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

OPERASYONLA KURTARILDILAR

Başket Hartum'un Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun yaptığı açıklamada, Faşir kentinde çalıştıkları elektrik santralinden evlerine gittikleri sırada kaçırılan mühendis Fırat Can Baran ile idari personel Ömer Cünedioğlu'nun Sudan güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldığını belirtti.

''SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ''

Neziroğlu, şunları kaydetti:

"İki gündür ilgili kurumlarla yoğun irtibat halindeydik. Gösterdikleri yoğun çaba ve iş birliği için Sudanlı yetkililere teşekkür ediyorum. Biraz önce vatandaşlarımızla telefonda görüştüm. Sağlık durumları ve moralleri gayet iyi. Faşir kentine 180 kilometre uzaklıktaki Kabkabiye bölgesindeki bir askeri tesiste misafir ediliyorlar. Yarın sabah helikopterle Faşir kentine oradan da başkent Hartum'a getirilecekler."