Sudan'da sıcak çatışma sürüyor! 684 Türk tahliye edildi Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalar ardından Sudan'da bulunan 684 Türk vatandaş yurda getirildi.

AA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde gerilim devam ediyor.

Ülkede birkaç aydır Ordu ile HDK arasında yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sıcak çatışmanın baş sebebi "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusu oldu.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Türkiye'ye 684 vatandaş getirildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sudan'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşların sayısı 684'e ulaştı.

Öte yandan 738 vatandaş ise Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa yolunda.

Addis Ababa yolundaki vatandaşlar burada sağlanan uçaklarla Türkiye'ye intikal edecek.

2 uçak indi

İlk uçakla 176, ikinci uçakla 305 vatandaş Türkiye'ye gelirken, 203 kişiyi taşıyan üçüncü uçak ise henüz iniş yapmadı.

Addis Ababa Havalimanı'nda tahliye bekleyen Türk vatandaşı bulunmazken, Etiyopya üzerinden tahliye çalışmaları devam ediyor.