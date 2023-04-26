Sudan'dan 3'üncü uçak da indi! 203 Türk vatandaşı yurda döndü 1 haftadır bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen 203 Türk vatandaşı daha İstanbul'a ulaştı.

AA & Ensonhaber

Sudan'ın başkenti Hartum'da, 15 Nisan sabahı çatışmalar başladı.

Ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasındaki kriz, büyük korkuya neden oldu.

Bu süreçte Türkiye harekete geçti ve vatandaşlarını Sudan'dan çıkartmak için şartları uygun hale getirdi.

Çatışmadan bu yana getirilen Türk vatandaşlarının sayısı 684'e ulaştı.

Üçüncü uçak indi

İlk uçakla 176, ikinci uçakla 305 vatandaş getirildi. Son olarak bugün 3'üncü uçak da iniş yaptı ve 203 kişi yurda döndü.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'dan sabah saatlerinde havalanan THY uçağı, saat 15.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Tahliye edilen 203 kişi, terminalde havalimanının işletmecisi İGA yetkilileri tarafından güllerle karşılandı.

"Tahliyeler daha devam ediyor"

Tahliye edilenler arasında yer alan Tahir Şabanoğlu, şunları kaydetti:

15 Nisan'da başlayan savaş bizi bayağı sarstı. Böyle bir şey beklenmiyordu. Durum ciddi anlamda çatışmaya yöneldi. Ortalık tamamen karıştıktan sonra Büyükelçiliğimizle iletişime geçtik. Gerekli mercilere ulaşmaya çalıştık. Çok şükür tahliyelerin başlayacağını söylediler. Kısa kısa aksilikler olsa da başarıldı. Tahliyeler daha devam ediyor. Türk milletimize, Türkiye Cumhuriyetimize ve bizimle ilgilenen arkadaşlara canı gönülden çok teşekkür ediyorum.

"Elçiliğimizin ve devletimizin bize el uzatacağını biliyorduk"

Ömer Faruk Şişli ise Sudan'da 4 yıldır üniversite eğitimi gördüğünü ancak mezuniyetine 2 ay kala ülkedeki iç savaşın başladığını söyleyerek şöyle konuştu:

Süreç çok zorlu geçti. Çatışma sesleri, bomba sesleri ve füze sesleriyle doluydu. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Elektriksiz, susuz ama bu süreçte elçiliğimizle, Dışişleri Bakanlığımızla sürekli irtibat halindeydik. Elçiliğimizin ve devletimizin bize el uzatacağını biliyorduk. Bundan dolayı içimizde bir rahatlık vardı. Elhamdülillah 9'uncu günün sonunda 23 Nisan'da tahliyemiz başladı.

"Devletimize ve tüm elçiliklerimize çok teşekkür ediyoruz"

Şişli, Türkiye'nin Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesi için yürüttüğü operasyonları diğer ülkelerin gerçekleştirmediğini dile getirerek şunları kaydetti: