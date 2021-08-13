Sudan'dan Türkiye'ye 1 milyon dönüm tarım arazisi tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir" dedi.

Türkiye ile Sudan arasında enerji, savunma, maliye ve basın alanları başta olmak üzere, toplam 7 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandı.

Dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan'ın inşallah hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan'ın kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye-Sudan dayanışması, güçlenerek yoluna devam edecektir.” dedi.

Bugün de Sudan'dan Türkiye'ye 100 bin hektarlık tarım arazisi tahsis edildiği duyuruldu.

“1 MİLYON DÖNÜM TARIM ARAZİSİ TAHSİS EDİLMİŞTİR”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nca (DEİK) Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türk İş İnsanları ve Yatırımcılar ile Dar Kapsamlı İstişare Toplantısı"nda Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Sudan ikili ticaretine çok önem verildiğini ve iş insanlarının önünü açacak, sorunlarını giderecek çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Sudan ile ticaretimiz 2020 yılında toplam 480 milyon dolara ulaşmıştır. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini aşacağımıza inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Sudan ile ticari iş birliğimizde madencilik önemli bir alandır. Sudan tarafının samimi desteğiyle Türk firmalarına tahsis edilen sahalardaki sorunların çözüleceğine ve maden alanında kazan-kazan temelinde kurulan iş birliklerimizin verimli şekilde devam edeceğine inanıyorum. Tarım alanında Türkiye-Sudan iş birliğini de güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve zatıaliniz başkanlığında dün gerçekleşen verimli temaslar sonucunda Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir. Bu miktarın ileride artırılması hususunda da mutabık kalınmıştır."





“TÜRKİYE-SUDAN İLİŞKİLERİ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞINACAKTIR”

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başkanın liderliğinde Türkiye-Sudan ilişkileri çok daha ileriye taşınacaktır. Türkiye ile Sudan arasındaki tarihten gelen bağlar, siz iş insanlarımızın girişimleri ve gayretleriyle iktisadi alanda da her geçen gün perçinlenmektedir. Sudan'da 314 milyon dolar değerinde Türk yatırımı bulunması, 20'si geçtiğimiz iki yılda olmak üzere, Türk müteahhitlik firmaları tarafından Sudan'da 90 proje üstlenilmiş olması ve Hartum'da açılan Ziraat Katılım Bankası şubesi, güçlenen ekonomik ilişkilerimizin sadece birkaç örneğidir. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın el-Burhan ve değerli bakanlarımız ile birlikte siz değerli iş insanlarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek ve gereken kolaylaştırıcı adımları atarak ülkelerimiz arasındaki köprüleri daha da sağlamlaştıracağımıza inanıyorum. Toplantımızda gündeme getirilen hususlar önümüzdeki dönem Türkiye-Sudan ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlenmesi için yol gösterici olacaktır."





2 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Sudan'ın 44 milyonluk genç ve dinamik nüfusu, zengin tabii kaynakları, güçlü tarımsal üretimi ve potansiyeli ile bölgesinde bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydeden Oktay, "Bu yeni dönemde Sudan'daki istikrar ortamıyla sağlanan olumlu seyir dikkate değerdir." dedi.

Ardından söz alan Abdulfettah el Burhan da "Türkiye ile mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.