Sufi Nefesi nedir, nasıl yapılır? Metin Hara'nın uyguladığı Sufi Nefes tekniği nedir?

Metin Hara, hastaları iyileştirmediği, yalnızca Sufi Nefes tekniği ile iyilik halini arttırdığını söyledi. Sufi Nefes nedir, merak konusu oldu.

Yazar Metin Hara, diploması olmadığı halde hastane tedavi etmek suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ifade verdi.

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelen yazar Metin Hara'nın 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak' suçundan tutuksuz yargılandığı biliniyor.

Hara'nın ifadesinde, "Benim tekniğim, Sufi Nefes şeklinde anılmaktadır." dediği Suni Nefes tekniği en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki Suni Nefes tekniği nedir, nasıl yapılır, işte detaylar...

SUNİ NEFES NEDİR?

Metin Hara, uyguladığı Suni Nefes tekniğini "Aparatsız, yan etkisiz ve bilimsel olarak etkisi olan bir tekniktir. Sufi Nefesi hastalığı iyileştirmek değil, iyilik halini arttırmaktır." cümleleriyle tanımlamaktadır.

Yol adlı kitabında bu tekniğin detaylarına değinen Hara, "Sufi nefesi tekniği Sufi'lerin ruhsal uyanış için uyguladığı kadim ritüellerden bir tanesidir. Bu çalışma etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış, vagus sinirini uyararak parasempatik sinir sistemi etkisi ile kişinin beyin dalgasını düşürmekte ve bu sayede sakinleşmesine yardımcı olmaktadır." diye açıklamaktadır.

SUFİ NEFESİ NASIL YAPILIR?

Sufi nefeste içeri çekilen nefesten tam verim almak hedeflenir.Bu nedenle nefes yavaş ve derin şekilde alınır.

Sufi nefes yapılırken son derece sakin,sessiz ve oturuyorsanız dik bir pozisyonda yapılmalıdır. Nefesi alırken burnunuzdan ses gelmemelidir.

Dört adımda aldığınız havayı sekiz adımda dışarı vermelisiniz ancak tabii ki her nefeste saymak zorunda değiliz. Önemli olan nefesi dingin alıp daha dingin şekilde dışarı vermektir. Bu işleme günde 15 dakika ayırmanız yeterli olacaktır.

SUFİ NEFESİ NE İŞE YARAR?

Amaç kalp ritmini düşürerek beyin dalgalarını aşağı çekmektir. Günlük hayatta hayatın doğal seyrine kapılıp genel olarak hep beta beyin dalgasında bulunuruz.

Planlar yaparken,geçmiş hakkında düşünürken,stresliyken,endişe duyarken,savunma halindeyken beyin beta dalgasındadır. Günde 15 dakika bu dalgada bulunmak yeterliyken biz günün neredeyse hepsini betada geçiriyoruz.

Alfa ise yaşamdan keyif aldığımız,mutlu olduğumuz,olaylara daha pozitif baktığımız ve yaratıcılığımızı kullanabildiğimiz beyin dalgasıdır. Sufi nefesin amacı beyin dalgalarını betadan alfaya çekmektir.