Süheyb Öğüt kimdir? Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ün biyografisi

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın, TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının ardından eşi Süheyb Öğüt'ün hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt kimdir?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, 14 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Bu gelişmenin ardından Hilal Kaplan'ın yanı sıra eşi Süheyb Öğüt'ün hayatı hakkında bilgiler de merak konusu oldu.

Peki Süheyb Öğüt kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt'ün biygorafisi...

HİLAL KAPLAN'IN EŞİ SÜHEYB ÖĞÜT KİMDİR?

Salim Öğüt'ün oğlu Selman Öğüt'ün ise ağabeyi olan Süheyb Öğüt, 2007 yılında Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile evlenmiştir. Süheyb Öğüt ve Hilal Kaplan çiftinin Tayyip Seha Öğüt, Yusuf Derda Öğüt adında çocukları vardır.

2006 yılında Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Öğüt, aynı yıl Sabancı Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar Programında yüksel lisans yaptı.