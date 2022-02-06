Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: Bir kişinin donarak öldüğü iddiası doğru değil, akşama kadar her yere elektrik vereceğiz.

Isparta'da perşembe günü başlayan ve 9 saat boyunca devam eden kar yağışının ardından elektrik telleri devrildi.

İhbar üzerine gelen belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları başlayan Isparta'da elektirik kesintileri yaşandı.

Vatandaşların zor saatler geçirdiği Isparta'da, Ramazan Nazlı isimli bir vatandaşın evinde donarak öldüğü belirtilmişti.

Isparta Belediye Başkanı Başkanı Şükrü Başdeğirmen, CNN TÜRK yayınında kentteki son durumu aktardı.

"SIKINTILAR GİDERİLMEK ÜZERE"

"Perşembe günü yağan 9 saatlik yağıştan sonra elektrik hatlarımızda sıkıntılar yaşadık." diyen Başdeğirmen, "Şu anda 4. günündeyiz. Tüm sokaklarımızdaki sıkıntılar giderilmek üzere. Şehir içindeki mahalle arasındaki tellerin bakımları yapılıyor. Bugün de bunlar çözülmüş olacak. Tüm caddelerimiz trafiğe açık durumda." şeklinde konuştu.

Isparta'da 1 kişinin donarak öldüğü iddialarına açıklama

"DONARAK ÖLME İDDİASI YALAN"

70 yaşındaki bir adamın donarak öldüğü iddialarıyla ilgili konuşan Başdeğirmen, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz evinde doğal gaz yakamayan vatandaşlarımızı yurtlara taşıdık. Evinden ayrılmayanlara tüplü ısıtıcı dağıttık. Ve böyle bir olay kesinlikle yok." ifadelerini kullandı.

"İŞİN BAŞINDAYIZ, HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Salı günü için tekrar bir kar yağışı beklendiğini söyleyen Şükrü Başdeğirmen, "Bundan sonra kar yağdığı anda bizim aldığımız önlemlerde değişiklikler olacaktır. Geçtiğimiz yıl kuraklık yaşamıştık. Bu kar bizim büyük sıkıntımızı giderdi. Bazı vatandaşlarımızın sıkıntısı olmadı değil. Doğal gaz yakamama durumu oldu. Biz otele ve yurtlara gönderdik vatandaşlarımızı. Onların yanında oldu. İşin başındayız, hiçbir sorunumuz yok." dedi.