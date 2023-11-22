Sular durulmuyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener'e rest çekti: 'Anlattığımda rezil, kepaze olacaklar' İyi Parti Lideri Meral Akşener’e yakınlığıyla bilinen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener’e gözdağı veren Dikbayır, “İstifa etmeyeceğim, rezil kepaze edeceğim” dedi.

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ensonhaber.com

Siyaset arenasında seçim havasına girilirken, İyi Parti'de kriz dinmek bilmiyor.

Genel seçim sonrası genel başkan Meral Akşener'e tepki gösteren partili isimler, istifa etmeye başladı.

Her geçen gün bir ismin ayrıldığı partide, şimdi de gündem yolsuzluklar...

Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Partiye savaş açtı

Öte yandan partinin kasasından 132 milyon liranın buharlaştığı iddiası da Dikbayır cephesinden öne atıldı.

Böylelikle İyi Parti'de yolsuzluk gündemi iyice ayyuka çıktı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Dikbayır, zehir zemberek ifadeler kullandı.

"Rezil, kepaze olacaklar"

Dikbayır, şu açıklamalarda bulundu:

Konu, buralara nasıl geldi, nasıl getirildi, bambaşka yere nasıl evrildi? Anlaşılır gibi değil. Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar. Bu saatten sonra partimizden istifa etmeyeceğim, sonuna kadar duracağım. Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye.

"Bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor"

Taciz suçlamalarına ilişkin de konuşan Ümit Dikbayır, suçlamaların tamamını reddederek şu ifadeleri kullandı:

Onun altında bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar. Bazı şeyleri anlatmaya utanıyorum. Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilenmişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye. O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor. Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?

Dikbayır, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe verecek. Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı’na da dilekçe verip dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edecek.