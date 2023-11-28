Sular altında kalan İzmir'de esnafın isyanı: Zararımız 1 milyon TL'nin üzerinde... Denizin taşmasıyla oluşan su baskınlarından en çok etkilenen kesim esnaflar oldu. Bugün de iş yerini açamayan bir esnaf, zararının 1 milyon TL üzerinde olduğunu söyledi.

İHA

CHP yönetimindeki İzmir'de her geçen gün bir başka kriz baş gösteriyor.

Çöp yığınları ile gündeme gelen İzmir'i bu kez sel götürdü.

İzmir ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Konak ve Karşıyaka'da deniz taştı, binin üzerinde iş yeri ve ev su baskınlarından etkilendi.

Esnaf hasarı temizliyor

Su baskınlarının en çok etkilendiği yerlerden Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf, normale dönmek için iş yerlerinde oluşan hasarı temizlemeye çalışıyor.

Bölgedeki temizlik çalışmalarından ötürü iş yerleri kapalı kalırken, çalışmalarını bitiren esnaf ise satışına başladı.

Binlerce lira zarara uğrayan esnaf, yetkililerden ise yardım bekliyor.

"Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz"

Dükkanındaki birçok ürünün zarar gördüğünü belirten kırtasiye esnafı Halil Tekin Çerkeş, "30-40 bin TL civarında zararımız olabilir. Bütün diğer esnaf arkadaşlar gibi mağduruz. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bayağı bir malzememiz zarar gördü." dedi.

"Zararımız 1 milyon TL'nin üzerinde"

Dükkanına giren suyun 45 cm’ye kadar yükseldiğini söyleyen esnaf Levent Salıcı da şu cümleleri aktardı;

Dükkanımıza beklediğimizin çok üzerine su girdi. Cumartesi akşamdan önlemimizi almıştık, su baskını olma riskini biliyorduk. Dükkanımıza giren su 45 cm'ye kadar yükselmiş. Alt raflardaki bütün kitaplarımız ne yazık ki su almış. 1 hafta içinde anca toparlanacağız gibi gözüküyor. 1 milyon TL’nin üzerinde zararımız olduğunu düşünüyorum. Bugün tekrar bir yağış bekleniyor. Ne olacak bilmiyoruz.

"Felaketten sonra aracımı yerinden kıpırdatamadım"

Öte yandan, yağmur nedeniyle hasar gören araçların çekiciler vasıtasıyla bölgeden kaldırılma işlemi de devam ediyor.

Park halindeyken su alıp hasar gören aracın sahibi Hasan Kaplan ise "Gece bir fırtına oldu. Deniz taşmış. Evden çıkamadık. Dün sabah erken saatten beri hala bazı yerlerdeki suları boşaltmaya çalışıyorlar; ama henüz bitmedi. Aracım su almış. Şimdi de çalışmadığı için çekiyoruz. Felaketten sonra aracımı yerinden kıpırdatamadım." şeklinde konuştu.

"Her esnafın ve bizim zararımız büyük"

Su içinde kalan ürünlerinin hala ıslak olduğunu belirten Ayhan Aydın, şu cümleleri aktardı;

Bizim bütün ürünlerimiz sırılsıklam. Oyuncak kedi miyavlıyordu, su aldığı için çalışmıyor. Bunun fiyatı 350 TL idi. Bunun gibi yüzlerce ürün zarar gördü. Sıkıntımız büyük. Herkesin başına gelen bizim de başımıza geldi. Gözükmeyen her ürün su içinde kaldı. Bizim gördüğümüz 150 bin TL zararımız var. Gözükmeyen zararı bilmiyoruz. Çoraplar da su içinde kaldı ve hala ıslak. Her esnafın ve bizim zararımız büyük. Doğal afet, yapacak bir şey yok. Satış yapamıyoruz. Müşterilere el feneri ile malları gösteriyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)