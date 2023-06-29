Sular durulmuyor! Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: 'İBB'ye aday bile olamazdı..' Seçim hezimetinin ardından değişim mesajı veren Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan Canan Kaftancıoğlu, fitili ateşledi. Kaftancıoğlu, “Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu profilinde birisi aday olamazdı.” sözleriyle yüklendi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde dengeler tamamen bozuldu.

Önce 14 Mayıs ardından 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi hezimetinin ardından partide değişim sesleri yükselmeye başladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyeti, partilileri adeta isyan ettirdi.

Yaşanan krize öncülük yapan isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu, “Gerekirse genel başkan gitmeli” diyerek adeta meydan okumuştu.

"İmamoğlu profilinde birisi İBB'ye aday olamaz"

Sık sık baba oğul imajı çizen fakat aralarındaki gerginliği saklayamayan ikilinin gerilimine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Kaftancıoğlu, büyük bir gerilim yaşadığı İmamoğlu’na yüklendi.

Kaftancıoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamaz. O zaman da mesela ‘sağcıydı’ derlerdi. Eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı.” sözleriyle hedef aldı.

Murat Ongun'dan gönderme

Sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun’dan yanıt gecikmedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İmamoğlu’nun 4 fotoğrafını paylaşarak, “Profilden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.” notunu ekledi.

Bu paylaşım, parti içerisinde kılıçların tamamen çekildiğine yorumlandı.

Kaftancıoğlu-İmamoğlu gerilimi

Yaşanan son gelişmeler iki ismin arasındaki gerilimin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Seçim öncesi birbirleriyle tokalaşmadığı anların yaşandığı süreçte, hakaret iddiaları gündemde yer almıştı.

Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na, "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren." şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

İddialar hakkında "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." diyen İmamoğlu'nun ardından Kaftancıoğlu da bir açıklamada bulundu.

İkili iddiaları yalanlasa da katıldıkları programlarda diyalog halinde olmamaları dikkat çekmişti.