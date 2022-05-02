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    Süleyman Orhan Uluçay hayatını kaybetti

    Samsun eski milletvekili Süleyman Orhan Uluçay, 85 yaşında hayata veda etti.
    • 02.05.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 10:48
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    Süleyman Orhan Uluçay hayatını kaybetti

    1977-1980 yılları arası Adalet Partisi 16. Dönem Milletvekili 85 yaaşındaki Süleyman Orhan Uluçay Samsun'da vefat etti.

    Yaşamını yitirdi

    Uluçay'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazından ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

    Süleyman Orhan Uluçay hayatını kaybetti #1


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