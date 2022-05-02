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Süleyman Orhan Uluçay hayatını kaybetti
Samsun eski milletvekili Süleyman Orhan Uluçay, 85 yaşında hayata veda etti.
- 02.05.2022 - 10:47
- Güncelleme : 02.05.2022 - 10:48
1977-1980 yılları arası Adalet Partisi 16. Dönem Milletvekili 85 yaaşındaki Süleyman Orhan Uluçay Samsun'da vefat etti.
Yaşamını yitirdi
Uluçay'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazından ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.