Süleyman Sarılar'ın, Kenan Evren'in elini öperken çekilen fotoğrafı

Gazeteci Sarılar'ın, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Evren ile fotoğrafı dikkat çekti.

Yayın hayatına başladıktan 26 gün sonra kapanan Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile ilgili bir fotoğraf ortaya çıktı.

SARILAR'IN EVREN'LE FOTOĞRAFI

Fotoğrafta, Sarılar'ın 12 Eylül 1980'de askeri darbe yapan Kenan Evren'in elini öptüğü anlar yer alıyor.

Süleyman Sarılar'ın ayrıca Evren'in önünde eğildiği görülüyor.

"GAZETECİLİĞE BAŞLADIĞIMDA..."

Sarılar, son açıklamalarından birinde "1983 yılında gazeteciliğe başladığımda sıkıyönetim vardı. Kenan Evren devlet başkanıydı, hani yasaklar gelirdi, haberler yasaklanırdı ama hiçbir dönemde demeyim ama bu dönemki kadar tek sesliliğe mahkum edilen bir Türkiye medyası olmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.