Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini savcılığa bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin mevcut milletvekillerinden biri olmadığını belirterek, iddiaya konu olan ismi savcılığa bildirdi.

Bir milletvekilinin suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar rüşvet aldığı iddialarına yönelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bilgilendirme yapıldı.

TRT yayınında Süleyman Soylu'nun 'Her ay 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun' sözleri üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görüşme talep etti.

Bakan Soylu'nun dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede, rüşvet iddialarının gündeme geldiği belirtildi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ OLDUĞU AKTARILDI

Suç örgütü liderinden rüşvet alan milletvekili iddialarını doğrulayan açıklamalarda, rüşveti alan milletvekilinin mevcut milletvekillerinden olmadığının altı çizildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Şu anda milletvekili olmayan şahsa yönelik adli süreç başlatılmasına ilişkin çalışmalar hızlandırılırken, Bakan Soylu'nun konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da bilgi verdiği de aktarıldı.

ADALET BAKANI, SORULARI YANITLADI

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SUÇ VARSA, YARGIDAN BEKLENEN HUKUKUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMESİDİR"

Bakan Gül, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili, "Ciddi bir iddia varsa adliyeler açıktır. Kim hangi bilgi belgeyi verecekse Cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır." dedi.

SUÇ İHBARI YETKİSİ

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ve algı operasyonlarıyla kimsenin bir şey elde edemeyeceğini söyleyen Gül, "Suç ihbarı Cumhuriyet savcılarına tanınan yetkidir, hiçbir kurum dava aç açma diye telkinde bulunamaz." şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİNE RÜŞVET OLAYI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisine yönelik iddiaları sonrası katıldığı TRT yayınında, “Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş.” açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Soylu’nun iddiasının ardından yazı gönderip “Hukuki sürecin başlatılabilmesi için “tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi” talebinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop dün, “Sedat Peker’den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var.” açıklamasının ardından soruşturma başlatılması için belge istediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.