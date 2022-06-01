İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "İdlib'e bugün itibarıyla 100 bin briket ev adımını atıyoruz" dedi.

Türkiye, Suriye'deki iç savaşta yerle bir olan şehirlerde Suriyeliler için yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor.

İblib'deki briket yapım çalışmaları hızla devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında İdlib’e yapılacak 100 bin Briket Ev Tanıtım Toplantısı"nda konuşma yaptı.

AB'nin kendilerine göç gelmesin diye aldıkları tedbirleri Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da yaşayan vatandaşların vergisiyle yaptıklarını söyleyen Soylu, şu açıklamaları yaptı:

"Yardımlarımızı milletimizin bağışlarıyla yapıyoruz"

"İnsanlığa yakışmayacak derecede gördüklerimizle karşılaştım. Diyor ki; İdlib'e yardım yapılıyor, devletin parasıyla yapılıyor diyor. Hem yardım etmiyorlar hem insanlık dramına sessiz kalıyor hem de iftira atılıyor. Bütün bunlar açıklanmasına rağmen. Bir şeyi sormak isterim... Avrupalılar dünyanın birçok ülkesine yardım ediyorlar. Onlar kimin parasını vermiyorlar Biz kendi milletimizin bağışlarıyla yardımı yapıyoruz. Tarih deyince mangalda kül bırakmayanlar biraz zihinlerini kurcalasalar AB kendilerine göç gelmesin diye aldıkları tedbirleri neyle yapıyorlar? Almanya'dan Fransa'dan Hollanda'da yaşayan vatandaşların vergisiyle yapıyorlar."

"Hedef 100 bin briket ev"

Soylu, bugün itibarıyla 100 bin briket ev adımının atılacağını söyleyen Soylu konuşmasının devamında "20 bin briket ev haberiyle basladıgımız, 60 bini tamamlanan kampanyamızda vitesi yükseltiyoruz." dedi.

Süleyman Soylu: 100 bin briket ev adımını atıyoruz VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100 bin, 200 bin konuta ihtiyacımız olacak

Öte yandan; Suriye'nin kuzeyinde başlanan briket evlerin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin daha önce Irak’tan gelen mültecilere de kapılarını açtığını söylemişti.

Erdoğan, göç konusunun küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok Meksikalının duvarları yıkarak Amerika’ya sığındıklarını görüyorsunuz. Almanya düzenli düzensiz göçü alıyor bizim gibi mi hayır. Teröristleri alıyorlar. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Türkiye’nin alicenaplığı ortaya çıkıyor. Biz özellikle Suriye kuzeyinde briket evlerle adım attık. Hedefimiz bu evlerde 1 milyon mülteciyi barındırmak. Onun için 100 bin, 200 bin konuta ihtiyacımız olacak. Amacımız onları bu tür evlerle iskan edelim. Yaşanması zor koşullardan onları kurtaralım. İnsanca yaşayabilecekleri konutlarla onları oralarda iskan edelim istiyoruz."