Süleyman Soylu: 14 Mayıs, siyasi darbe girişimidir İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, “15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 de, Batı'nın siyasi darbe girişimidir” dedi.

DHA

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinin daha güvenilir olmasını sağlayan çalışmalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası var…

Aynı Soylu, bir dönem daha ülkenin önünü açacak işlere öncülük etmek için 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bakanını çok önemsediği İstanbul’dan vekil adayı gösterdi.

"Bu seçim kolay değil"

O günden bu yana seçim çalışmalarına hız katan Soylu, dün İlim ve Kültür Vakfı'ndaydı.

Burada konuşan Soylu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Bu seçim, kolay bir seçim değildir” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değil"

Bu seçim herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Ben size söyleyeyim. Onun için bütün birikiminizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar nereye dokunduysam, her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir.

"Bu mesele âlemi İslam'ın meselesidir"

Biz 2016 yılında seçimlerinde memleket meselesi diye seçimlere girdik. Hatta farklı bir kampanya için ben o kampanyanın dışında aday olduğum Trabzon'da memleket meselesi diye bir kampanyayla çıktım. Sonra bütün Türkiye'ye yayıldı. Ama bu mesele âlemi İslam'ın meselesidir. Bu mesele mazlumların meselesidir. Bu mesele önümüzdeki yüzyılların meselesidir. Bu mesele etrafımızdaki coğrafyanın meselesidir. Bu mesele dünyaya yeniden nizam verip vermeme meselesidir.

"14 Mayıs siyasi darbe girişimidir"

14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimi olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi: