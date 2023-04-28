Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinin daha güvenilir olmasını sağlayan çalışmalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası var…
Aynı Soylu, bir dönem daha ülkenin önünü açacak işlere öncülük etmek için 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bakanını çok önemsediği İstanbul’dan vekil adayı gösterdi.
"Bu seçim kolay değil"
O günden bu yana seçim çalışmalarına hız katan Soylu, dün İlim ve Kültür Vakfı'ndaydı.
Burada konuşan Soylu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
“Bu seçim, kolay bir seçim değildir” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değil"
Bu seçim herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Ben size söyleyeyim. Onun için bütün birikiminizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar nereye dokunduysam, her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir.
"Bu mesele âlemi İslam'ın meselesidir"
Biz 2016 yılında seçimlerinde memleket meselesi diye seçimlere girdik. Hatta farklı bir kampanya için ben o kampanyanın dışında aday olduğum Trabzon'da memleket meselesi diye bir kampanyayla çıktım. Sonra bütün Türkiye'ye yayıldı. Ama bu mesele âlemi İslam'ın meselesidir. Bu mesele mazlumların meselesidir. Bu mesele önümüzdeki yüzyılların meselesidir. Bu mesele etrafımızdaki coğrafyanın meselesidir. Bu mesele dünyaya yeniden nizam verip vermeme meselesidir.
"14 Mayıs siyasi darbe girişimidir"
14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimi olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:
15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz’da halk sokaklara döküldü. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir. Bu kadar açık ve net. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat, yıllar öncesi söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceğini ifade ettiler. Biz Türkiye'yi az düşünüyoruz, Amerika'nın başındaki zat çok düşünüyorsa, bizim söylediklerimiz yanlıştır. Ama biz Türkiye'yi hakikaten düşünüyoruz. Amerika'nın başındaki zat dahi çok düşünüyorsa söylediklerimiz doğrudur.