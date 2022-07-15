Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan şehitlikteki anma törenine katıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçerken 251 kişi şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı.

İlk olarak hayatını kaybeden sivil vatandaşların kabirleri başındaki aileleri ziyaret eden Süleyman Soylu, acılı ailelerle bir süre sohbet etti ve mezarlara karanfil bıraktı.

Şehit polisler için de dualar edildi

Şehitler için Kur-an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, mezarlık içerisinde bulunan Polis Şehitliği alanına geçti.

Alanda, şehit olan polisler için de Kur-an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törene Ankara'dan diğer isimler de katılım sağladı

İHA'nın haberine göre; anma töreninde Süleyman Soylu’nun yanı sıra Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara İl Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz yer aldı.











