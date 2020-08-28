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    Süleyman Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri listedeki 5 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakan Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 10:47
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 10:47
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    Süleyman Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri listedeki 5 terörist öldürüldü

    Kolluk kuvvetlerimiz, hain terör örgütünün çemberini iyice daraltıyor...

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde 1'i Turuncu, 2'si Gri listede olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

    "GİRESUM'DA SEL BÖLGESİNDEYİZ DİYE MÜCADELEMİZ AKSAR MI SANDINIZ"

    "Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin. Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz."

    Süleyman Soylu: 1 i Turuncu, 2 si Gri listedeki 5 terörist öldürüldü #1

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