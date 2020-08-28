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- Süleyman Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri listedeki 5 terörist öldürüldü
Süleyman Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri listedeki 5 terörist öldürüldü
İçişleri Bakan Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 10:47
- Güncelleme : 28.08.2020 - 10:47
Kolluk kuvvetlerimiz, hain terör örgütünün çemberini iyice daraltıyor...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde 1'i Turuncu, 2'si Gri listede olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
"GİRESUM'DA SEL BÖLGESİNDEYİZ DİYE MÜCADELEMİZ AKSAR MI SANDINIZ"
"Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin. Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz."