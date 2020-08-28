Süleyman Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri listedeki 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakan Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kolluk kuvvetlerimiz, hain terör örgütünün çemberini iyice daraltıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde 1'i Turuncu, 2'si Gri listede olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"GİRESUM'DA SEL BÖLGESİNDEYİZ DİYE MÜCADELEMİZ AKSAR MI SANDINIZ"

"Kars Kağızman'da kahramanlarımız, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin. Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz."