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    Süleyman Soylu: 2 teröristten biri ölü ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta 2 PKK’lı teröristten birinin canlı, diğerinin ise çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.
    • 17.11.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:12
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    Süleyman Soylu: 2 teröristten biri ölü ele geçirildi

    Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Ülke genelinde teröristlere göz açtırmayan kahraman Türk askeri, teröristlere nefes aldırmıyor.

    Başarısına başarı katan Mehmetçik, bir yeni başarıya daha imza attı.

    Konuya ilişkin güzel haber, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

    Bakan Soylu, Muş'ta takibi yapılan 2 teröristen birinin ölü ele geçirildiğini duyurdu.

    "2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi"

    Soylu, "İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.Allah, Kahraman Jandarma'mızı korusun..." ifadelerini kullandı.

    Süleyman Soylu: 2 teröristten biri ölü ele geçirildi #1

    Süleyman Soylu: 2 teröristten biri ölü ele geçirildi #2

    Süleyman Soylu: 2 teröristten biri ölü ele geçirildi #3


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