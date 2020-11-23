Süleyman Soylu: 20 Kasım itibariyle 234 kadın cinayete kurban gitti

Kadın cinayetlerine değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kendinize gelin' sözleriyle erkeklere seslenerek tepkisini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Süleyman Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada son zamanlarda yaşanan kadın şiddeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"20 KASIM İTİBARİYLE 234 KADIN HAYATINI KAYBETTİ"

Şiddetin önüne geçebilmek için tüm imkanların sağlandığını belirten Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"2016'da 304, 2019'da 336. Bu yıl 20 Kasım itibariyle 234 kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde kadınlar hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 10 ayında 308'di, bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için 1 bile fazla.

Çırpınıyoruz bir şiddet olmasın diye. Bakanlıklarımızın önemli bir bölümü seferberlik ilan etmiş durumda. Her sabah bu rakamları alıyoruz. Hepimiz üzerine düşeni yapıyoruz. Bu nasıl böyle olur diye neredeyse kıyameti koparıyoruz.

"KADES'İ İNDİRİN DİYE YALVARIYORUZ"

KADES’i indirin diye yalvarıyoruz. Belki bir aile şiddeti engelleyebiliriz diye. 21. asırda her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin takip edildiği bir asırda hala bu konuda ideolojik anlayışın esiri olanlara ve bu meseleye çelme atmak isteyenleri üzülerek izliyorum.

"ERKEKLERE SESLENİYORUM: KENDİNİZE GELİN"

Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır. İşin kanuni boyutu ayrıdır ama bizim toplumumuzda çocukluğumuzdan beri analarımızın söylediği söz 'ayıptır bir daha yapma.'"

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