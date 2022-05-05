Süleyman Soylu: 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu

Süleyman Soylu: 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu

TGRT Haber ekranlarında Suriyeli gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Soylu, "200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu" dedi.

TGRT Haber'de Ercan Gürses'in sunduğu programa konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ercan Gürses'in sorularını yanıtlan Bakan Soylu, son dönemde tekrar gündeme oturan mültecilere yönelik, doğru bilinen yanlışları aydınlattı.

İstanbul'da toplamda 500 bin Suriyeli olduğunu aktaran Soylu, bir diğer yandan 1.3 milyonluk mülteci sayısının içinde farklı milletlerin bulunduğuna da değindi.

"200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu"

Öte yandan 2011 yılından itibaren 200 bin 950 Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Süleyman Soylu, bu sayıdan 113 bin 654'ünün reşit olduğunu söyledi.

750 bin Suriyeli bebek Türkiye'de doğdu

Açıklamalarına devam eden Bakan, 750 bin Suriyeli bebeğin ise Türkiye'de doğduğunu aktardı.

Süleyman Soylu: 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu

