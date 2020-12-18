Süleyman Soylu: 2020'de 113 bin 365 göçmen yakalandı

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında 113 bin 365 göçmenin yakalandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'deki göçmenlere ve dünyadaki göçmen problemlerine değinen Soylu, 2020'de 113 bin 865 göçmenin yakalandığını söyledi.

Göçün, önümüzdeki önemli bir sorun olduğunu söyleyen Soylu, "Göçmenlik, 21. yüzyıl Avrupası'nda toplumsal bir tehdit olarak görülmektedir." dedi.

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