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    Süleyman Soylu: 2020'de 113 bin 365 göçmen yakalandı

    Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında 113 bin 365 göçmenin yakalandığını söyledi.
    • AA
    • 18.12.2020 - 16:16
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 16:47
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    Süleyman Soylu: 2020'de 113 bin 365 göçmen yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı.

    Türkiye'deki göçmenlere ve dünyadaki göçmen problemlerine değinen Soylu, 2020'de 113 bin 865 göçmenin yakalandığını söyledi.

    Göçün, önümüzdeki önemli bir sorun olduğunu söyleyen Soylu, "Göçmenlik, 21. yüzyıl Avrupası'nda toplumsal bir tehdit olarak görülmektedir." dedi.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Süleyman Soylu: 2020 de 113 bin 365 göçmen yakalandı #1

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