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    İstanbul'da 285, Kocaeli'nde 53 kg uyuşturucu ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da 285 Kocaeli'nde de 53 kg uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 23.10.2021 - 23:18
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 23:20
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    İstanbul'da 285, Kocaeli'nde 53 kg uyuşturucu ele geçirildi

    Türkiye'de uyuşturucuya karşı operasyonlar hız kesmeden devam ederken tacirlerine ise göz açtırılmıyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet güçlerinin İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlediği operasyonları sosyal medya heasabından duyurdu.

    "İSTANBUL'DA 285 KG EROİN ELE GEÇİRİLDİ"

    Operasyon sonucu yakalanan uyuşturucuları paylaşan Soylu, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kg eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından da 53 kg skung ele geçirildi. Emniyet Teşkilatımızı ve emeği geçen tüm Polislerimizi tebrik ediyorum" notunu düştü.

    İstanbul da 285, Kocaeli nde 53 kg uyuşturucu ele geçirildi #1

    İstanbul da 285, Kocaeli nde 53 kg uyuşturucu ele geçirildi #2

    İstanbul da 285, Kocaeli nde 53 kg uyuşturucu ele geçirildi #3

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