Şırnak'ta üç terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmiyor.

Bu kapsamda Türkiye'de terörü bitirmek için emin adımlarla ilerleyen kahraman Mehmetçik, yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Gabar'da 3 terörist sarı torbada

Her geçen gün operasyon bölgelerinden başarılı haberler duyurulurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir yenisini daha paylaştı.

Bakan Soylu, Şırnak'ın sınırındaki Gabar'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Biraz geç oldu ama güç olmadı"

Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada! Az kaldı..."