İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin göçle mücadelesine değinerek, "Ufacık bu konuda vizyonları olmayan ülkelerin Türkiye'ye yapacak en ufacık tavsiyeleri söz konusu değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı zulme değindi.

Konuşmalarına, "Mülteciler yerinden edilmeyi ya da vatansız olmayı istemediler, beklemiyorlardı ya da talep etmediler. Onlar bir insan türü değiller. Ortak noktaları, hayatta kalmak için normal bir hayat kurabilmek ve eve geri dönebilmek için başkalarının cömertliğine ihtiyaç duymalarıdır." sözleriyle başlayan Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"Birileri bu konuyu sadece seçim bileti olarak görebilir"

"Bugüne kadar göç konusunda yanlış bir şey yapmadık. Değerlerimize, medeniyetimize ve gerçeklere uygun adım attık. Küresel bir göç olan göç baskısını coğrafyamız sebebiyle en yoğun hisseden üye olmamıza rağmen bu perspektiften sapmadık. Meseleye insani ve uluslararası kurallar nezdinde yaklaştık.

Biz 2011'de tüm tedbirleri alırken, Avrupa bu işe 2015 yılının sonunda başladı. Suriye'de insanlar ölmüş, çocuklar öldürülmüş hiçbirinin umurunda değildi. Ne zaman tehlike kendi kapıları çalmaya başladı o zaman koşarak Türkiye'ye geldiler.

Göçü küresel bir gerçek kabul edip, bunu sağlıklı bir şekilde yönetmek durumundayız. Türkiye 11 yıldır tam olarak bunu yapmaktadır.

Birileri bu konuyu sadece seçim bileti olarak görebilir. Bunun siyasi istismarı ile ilgilenebilir. Ama biz bu kadar küçük hesaplara sıkışamayız. Göçe insani, medeni ve gerçekçi bakmak durumundayız.

Süleyman Soylu: Yunanistan'ın bize karşı yaptığı oyun zavallılıktır ViDEO



"Biz kimsenin göç deposu değiliz"

Batı her alanda gelişmiş ama göç konusunda sanki dün kurulmuş bir çadır devleti gibi davranıyorlar. Biz kimsenin göç deposu değiliz. Biz kimsenin oyuncağı da değiliz. Ufacık bu konuda vizyonları, politikaları ve herhangi değerlendirmeleri ve çabaları olmayan ülkelerin, Türkiye'ye yapacak en ufacık tavsiyeleri söz konusu değildir. Batı, terör konusunda PYD'ye ve PKK'ya ne yapıyorsa göç konusunda, uyuşturucu konusunda da aynısını yapıyor.

"Yunanistan'ın bize karşı yaptığı oyunu zavallılıktır"

2020-2021 ve 2022 yıllarında Ege'de ve Batı sınırlarımızda toplam 69 bin 375 ölüme itme vakası gerçekleşti. Bu geri itme neticesinde 170 göçmen hayatını kaybetmiş, 708 göçmen ise yaralandı.

Yunanistan'ın tavrı Avrupa'yı bile utandırır hale geldi ama hala Türkiye'ye karşı algı operasyonlarını birlikte yapmaya çalışıyorlar. Yunanistan'ın bize karşı yaptığı oyunu elbette ki süfli bi siyasettir, elbette ki zavallılıktır elbette ki zayıflıktır." ifadelerini kullandı.