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- Süleyman Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür
Süleyman Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür
İçişleri Bakanı Soylu 3600 ek göstergenin kendi taahhütleri olduğunu ve bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmeyeceklerini söyledi.
- AA
- 29.09.2021 - 20:02
- Güncelleme : 29.09.2021 - 20:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı.
Burada bir konuşma yapan Soylu, gündemi değerlendirdi.
"3600 EK GÖSTERGE BİZİM TAAHHÜDÜMÜZDÜR"
Soylu konuşmasında, gündemdeki yerini koruyan 3600 ek gösterge konusuna da değindi.
Soylu,"3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." dedi.