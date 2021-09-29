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Süleyman Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür

Süleyman Soylu: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür

İçişleri Bakanı Soylu 3600 ek göstergenin kendi taahhütleri olduğunu ve bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmeyeceklerini söyledi.