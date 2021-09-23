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Süleyman Soylu: 5 yılda bin 16 terörist teslim oldu

Süleyman Soylu: 5 yılda bin 16 terörist teslim oldu

Bakan Süleyman Soylu, 2016 yılından bu yana PKK'dan bin 16 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.