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- Süleyman Soylu: 5 yılda bin 16 terörist teslim oldu
Süleyman Soylu: 5 yılda bin 16 terörist teslim oldu
Bakan Süleyman Soylu, 2016 yılından bu yana PKK'dan bin 16 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
- DHA
- 23.09.2021 - 13:44
- Güncelleme : 23.09.2021 - 14:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katıldı.
Kongrede konuşma yapan Bakan Süleyman Soylu, PKK'daki çözülmelere değindi.
BİN 16 TERÖRİST PKK'DAN AYRILDI
2016 yılından bu zamana kadarki bilançoyu açıklayan Bakan Soylu, "1016 kişi ikna yoluyla teslim oldu." ifadesini kullandı.