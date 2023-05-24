Süleyman Soylu: 554 bin gönüllü geri dönüş sağlandı Cerablus'ta konuşan Süleyman Soylu, bölgede yapılacak 240 bin konutla Suriyelilerin evlerine döneceği söyledi. Bakan Soylu ayrıca şu ana dek 554 bin Suriyeli'nin de vatanlarına dönüş yaptığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye’nin Cerablus kentinde "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş “Projesinin temel atma törenine katıldı.

Törende Suriyelilere seslenen Bakan Soylu, bu bölgenin güvenli bir hale getirilmesi için çok bedeller ödendiğini söyledi.

240 bin konut yapılacak: Güvenli bir geri dönüş yapacaklar

Bölgede 240 bin konut yapılacağını ifade eden Soylu, "Suriyeli kardeşlerimiz buraya gönüllü, güvenli geri dönüş yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler, buradaki iş imkanlarından istifade edebilecekler" dedi.

Rakam verdi: 554 bin Suriyeli dönüş yaptı

Soylu son olarak güvenli geri dönüş sayesinde 554 bin Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü de sözlerine ekledi.

"9 ayrı bölge ve Resualyn, Tel Abyad, Cerablus ve özellikle bu bölgede yapılacak konutlar 60,80 ve 100 metrekare olacak"

Bakan Soylu'nun törendeki açıklamaları şöyle:

Bu bölgenin güvenli bir hale getirilmesi önemli bir iştir. Bunun için çok bedeller ödendi. Bu iş birliği bu bölgede kanayan yarayı durduracaktır. Yeni bir umut çerçevesi oluşturmaktadır. Tam 240 bin konut yapılacak bu bölgede. 9 ayrı bölge ve Resualyn, Tel Abyad, Cerablus ve özellikle bu bölgede yapılacak konutlar 60,80 ve 100 metrekare olacak. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz buraya onurlu, güvenli dönüşü yaptıkları andan itibaren buradaki iş imkanından istifade edebilecekler. 554 bin gönüllü geri dönüş sağlandı.

"2 buçuk-3 yıl içinde bu proje tamamlanacak"