Süleyman Soylu: 74 belediyede 88 terörle bağlantılı soruşturma yürütüldü

Bakan Soylu, 2019-2022 aralığında 74 belediye için yürütülen terörle bağlantılı 88 soruşturmadan 79'unun tamamlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarında öne çıkan detaylar ise şöyle:

"Biz Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Müfettişleri ile, aynı zamanda istifade edebilmek için MASAK uzmanları ile soruşturmalarımızı yapıyoruz. Bunlar da savcılık mahkeme eli ile yürütülür. Bizim yaptığımız idari denetim ve soruşturmalar 5 şekilde başlar. Birincisi vatandaşların ihbar ve şikayetleri ile. İkincisi cumhuriyet savcılarının talepleri ile. Üçüncüsü olağan kontrollerdir. Müfettişlerimiz yıllık kontrollere gider. Buradan bir takım sonuçlar çıkar. Dördüncü olarak, kamuoyuna yansıyan haberler üzerine. Beşinci olarak da bakanlıkça resen herhangi bir konuda şüpheli, sıkıntıya sebebiyet verebilecek bir durum söz konusu ise soruşturma başlatabilir.

Aynı zamanda belediye şirketleri ile ilgili de bu konuda adım atılabilir. Ancak bu şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na tabi olmaları nedeniyle, denetimler için Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş talep edip soruşturmayı müştereken takip ediyoruz. Bu itibarla belediye şirketlerinde, altını çizerek söylüyorum, işe alma ve çıkarma yetkisinin şirket yönetimlerine ait olduğunu ifade etmek isterim. Kamunun hiçbir denetim sürecinde belediyelerin, yerel yönetimlerin şirketlerin işe alma ve işten çıkarma tasarrufu bakanlıkça uygulanamaz."

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