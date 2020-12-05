Süleyman Soylu: 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip ediliyor

Süleyman Soylu: 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip ediliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısıtlama denetimlerinin sıkı bir şekilde takip edildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen 'Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kara, hava ve denizde denetim faaliyetinde bulunan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline telekonferans yöntemiyle bağlanan Bakan Soylu, kısıtlamada son duruma ilişkin bilgi aldı.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Soylu, denetimler için 15 bin 968’i emniyet, 4 bin 87’si jandarma, 46’sı da sahil güvenlik olmak üzere toplam 20 bin 101 uygulama noktasının bulunduğunu belirtti.

78 BİN 873 KAMERA TAKİPTE

Denetimlerin 78 bin 873 kamera ile takip edildiğini söyleyen Soylu, elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini bildirdi.

Süleyman Soylu: 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip ediliyor VİDEO