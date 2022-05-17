Süleyman Soylu: 8 ilçede il seviyesinde güçlendirme kararı aldık

Bakan Soylu, "Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğubayazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa’da, kaçakçılık, organize, siber ve uyuşturucu konusunda il seviyesinde güçlendirme kararı aldık" dedi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon (KİK) Kurulu Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm dünyanın güvensizlik çemberi içinde olduğunu belirtti.

Soylu, tehdit ikliminin giderek arttığını ifade ederek, “Giderek artan bir tehdit iklimi var ve en önemlisi tüm tehditlerin birbirleriyle ilişkisi var. Terör örgütleri artık organize suç örgütü karakteri de taşımaya başladı. Göçmen kaçakçılığı, terör, uyuşturucu, kaçakçılık hepsini yapıyorlar. Taşeron bir ilişkileri var. bunlar hem bizim hem de dünyanın gündemindedir. Dünyadaki bu tabloya karşı biz de kurumlar arası iş birliğini artırarak ilerlemeye çalışıyoruz.” dedi.

“Türkiye hiçbir konuda '-mış' gibi yapmamaktadır”

DHA’nın haberine göre Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki Batı'yı kış uykusundan uyandırmak mümkün değildir. Hayal dünyalardan uyanıp gerçeği görmemekte ısrar ediyorlar. Her meseleye bencilce, küçümseyerek bakıyorlar. Türkiye bütün güvenlik başlıklarında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hem onurlu bir duruş hem de ciddi ve yüksek kapasiteli mücadele ortaya koymaktadır. Türkiye hiçbir konuda '-mış' gibi yapmamaktadır."





“Ciddi bir saha baskısı oluşturduk”

KİK Kurulu'nda 2016 yılından bugüne önemli kararlar alındığını vurgulayan Soylu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde uyuşturucu olayı sayısı 2020-2021 yılları arasında yüzde 35, şüpheli sayısı yüzde 27 artmış; olay sayısı 159 binden 201 bin 500'e, şüphelisi sayısı ise 134 binden 294 bine gelmiştir. Aynı dönemde yakalanan esrarda yüzde 33, kök kenevirde yüzde 34 azalış; eroinde yüzde 61, kokainde yüzde 45, bonzaide yüzde 21 artış yaşanmıştır. Ciddi bir saha baskısı oluşturduk.

“Kaçak göçmen yakalaması yüzde 44 arttı”

Kaçak göçmen yakalaması, 2020-2021 yılları kıyaslandığın da yüzde 44 arttı. Bu sayı 58 binden 84 bine çıktı. Geçen yıl ile bu yılın ilk 4 ayı kıyaslandığında ise geçen yılın artışından daha fazla bir artış oldu. Ülkemizde kaçak sigaranın piyasadaki oranı 2017 yılında 22.3 seviyelerindeydi. Her 100 sigaranın 4'te 1'i Türkiye'ye kaçak olarak geliyordu. Bunun büyük bir kısmı da terör örgütünün finans kaynağıydı. 2020-2021 arasında yakalanan kaçak sigara yüzde 47 azalmış. 19,3 milyon paketten 10,3 milyon pakete düşmüştür ama makaron yakalaması toplam 4,7 kat artmıştır. 481 milyondan 2,3 milyara yükselmiştir. Bunlara nefes aldırmıyoruz.”

2021 yılında para dolaşım araçlarının farklılaşması nedeniyle mali suçların terör suçları kadar önemli noktaya ulaştığına dikkat çeken Soylu, “Milyonlarca insan bunlara dahil oluyor. Kiminin ocağı sönüyor kimi de intihar ediyor kimisi ise para kazandığını zannediyor. Bu önemli bir kumar şebekesi olarak nitelendiriliyor. Bazı devletler de bunlara ev sahipliği yapıyor. Bu sistem devam ettiği sürece mali suçlar 21'inci yüzyılı esir alır. Türkiye bu konuda alarm halindedir. Ancak dünyanın meseleye bigane kalması, Türkiye'yi ve dünyayı büyük maliyetlerle karşı karşıya bırakacak.” dedi.

“8 ilçede güçlendirme kararı aldık”

Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın, geldiği kapasite çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı olması konusunda çalışmalara başladıklarını, ayrıca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede önceden tedbir almak zorunda oldukları ilçeler bulunduğunu belirterek, "Suç, hangi alanı kapatırsanız kendisine başka bir alan bulmaya çalışır. Onun için Emniyet Genel Müdürlüğü'müz ve tüm birimlerimizle yaptığımız değerlendirmelerde şu ilçeleri il seviyesinde kaçakçılık, organize, siber ve uyuşturucu konusunda güçlendirme kararı aldık. Bunlar da Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğubayazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa yani ilk etapta bu 8 ilçede güçlendirme kararı aldık. Bu birimlerimiz nasıl bir il merkezinde çalışma ortaya koyuyorlarsa aynı koordinasyonları bu ilçelerde de yürütecekler.” dedi.