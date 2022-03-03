Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
614.000
-0.59%
BTXN Coin
37.20
0.21%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Süleyman Soylu: 81 ildeki tüm okullarda tatbikat yapacağız

    Bakan Soylu: Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 12:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu: 81 ildeki tüm okullarda tatbikat yapacağız

    Bakan Soylu: Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız.

    AYRINTILAR GELECEK...


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Reyting sonuçları 2 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?
    Medya

    Reyting sonuçları 2 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    LG, güneş paneli birimini tamamen kapatıyor
    Teknoloji

    LG, güneş paneli birimini tamamen kapatıyor

    Görüş Bildir