Süleyman Soylu: 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırında bulunan 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi'nin tamamlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında Ağrı-İran sınırında yürütülen güvenlik duvarı çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.

"GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZE MİNNETTARIZ"

Müjdeli haberi Twitter üzerinden paylaşan Soylu, "Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilerine, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize; terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaşımında projenin son haline ilişkin görseller de yer aldı.