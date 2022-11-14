Petrol
95.96
-0.03%
Euro
19.2407
0.11%
Dolar
18.6055
0.33%
Altın
1.054
0.00%
Borsa
4548
2.07%
Bitcoin
320.351
0.31%
BTXN Coin
6.43
-4.59%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz

    Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz

    İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi'nde yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmediklerini açıkladı.
    • 14.11.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya kilitlendi.

    Olayla ilgili başlatılan çalışmalar devam ederken yaşanan terör saldırısının acısı ise hala tazeliğini koruyor.

    6 ölü, 81 yaralı

    Hain saldırıda yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir kez daha patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'ne geldi.

    "ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz"

    Burada önemli açıklamalarda bulunarak, "Olayın nereden ve nasıl koordine edildiğini biliyoruz." ifadelerinini kullanan Bakan Soylu, sert bir dille ABD'ye de yanıt verdi.

    Süleyman Soylu, "Biz bize verilen mesajı biliyoruz. ABD'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Bu anlayışla, kendi senatörlüğünden para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz. Bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı.

    Teröristlerin Operasyonlar devam ediyor. Teröristler yakalandı. Yakalanmasalar Yunanistan'a kaçacaklardı. PYD'yi kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Allah milletimizin yardımcı olsun. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz." şeklinde konuştu.

    Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz VİDEO

    Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği nin taziyesini kabul etmiyoruz #1


    Türkiye'deki OSB sayısı 379 oldu
    Gündem

    Türkiye'deki OSB sayısı 379 oldu

    Almanya’da emekli öğretmen büfeyi soymak isteyenleri silahla kovaladı
    3. Sayfa

    Almanya’da emekli öğretmen büfeyi soymak isteyenleri silahla kovaladı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir