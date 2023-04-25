Süleyman Soylu açıkladı! Hatay'da 1.184 esnaf dükkanı hizmet veriyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da 11'i tamamlanan esnaf çarşılarında 1.184 esnaf dükkanı hizmet verdiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden büyük etkilenen bir il de Hatay oldu...

Geniş coğrafyada hissedilen deprelerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

17 ili etkilenden depremin izlerini sarmak için devlet millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Afet bölgelerindeki depremzede vatandaşlar için konteyner kentlerin yanı sıra kalıcı konutların temelleri atılırken bir kısmınında teslim töreni gerçekleşti.

Depremlerin üzerinden kısa bir süre geçerken afetin etkilendi kentlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

1.184 esnaf dükkanı hizmet veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında konuya ilişkin sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, Hatay'da 1.184 esnaf dükkanı hizmet verirdiğini açıkladı.

"İl genelinde 46 esnaf çarşısı yapılıyor"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: