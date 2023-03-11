Süleyman Soylu, afet bölgesindeki öncelikli ihtiyaçları açıkladı

Asrın felaketinde 1 ay geride kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, toplamda 11 ili etkiledi.

Sarsıntının hissedildiği ve enkaza dönen kentlerde, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar sarılmaya başlandı.

Zorlu bir süreç geçiren Türkiye, tek yürek olarak afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçti.

Şimdilerde sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor ve geçici barınma alanları için çadır ve konteyner kentler kurulmaya devam ediyor.

Öte yandan afetten etkilenen vatandaşlar için de yeni deprem konutları için planlamalar yapıldı, ilk kazmalar vuruldu.

Bu süreçte her bakan afetten etkilenen farklı kentlerde görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin merkezinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, aradan geçen zamanda yurdun dört bir yanından yapılan yardımların sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu vurguladı.

bölgedeki öncelikli ihtiyaçları açıklayan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Burada vatandaşlarımızın seferberlik halinde ilk gün ki gibi devam etmeleri en büyük muradımızdır. En büyük temennimiz, en büyük talebimizdir. Birinci talep altını çizerek söylüyorum kuru gıda kolisidir. İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Bütün bunlar önümüzdeki sürecin en temel ihtiyacı olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü ihtiyaç bahar geldi, yaz geliyor, özellikle evlerini barklarını bırakan vatandaşlarımızın şuanda geçici barınma merkezlerinde yaşayan vatandaşlarımızın veya kiraya çıkacak vatandaşlarımızın, çocukların özellikle bahar ve yazlık kıyafete ihtiyaç var.



Rica ediyoruz ikinci el giysiyi vatandaşlarımız buralara göndermesinler. Daha sonraki ihtiyaçlarımız var. Takdir edersiniz ilk günlerde depremzedelerimiz çorba içtiler, bazen öğle yemeklerini öyle gerçekleştirdiler. Ama bizim görevimiz onları çadır ve geçici barınma merkezlerinde mümkün olduğunca standartlarını yükseltmek. Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay şeker istiyoruz. Özellikle hayır sahiplerinden vatandaşlarımızdan bu tür destekler istiyoruz. Yine çocukların ve büyüklerin terlik eşofman ihtiyaçları var. Yine bunun yanı sıra ise en önemlisi ise çocuk, kadın ve erkek iç çamaşırı. Burada bu ihtiyaç biraz daha devam edecek gibi. Seferber olan vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır.