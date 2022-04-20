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    Süleyman Soylu ağlayan şehit kızını teselli etti

    Süleyman Soylu ağlayan şehit kızını teselli etti

    Cezaevi aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memurunun cenaze töreninde ağlayan şehit kızını İçişleri Bakanı Soylu, “Senin baban bir kahraman yavrum” diyerek teselli etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:28
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    Bursa'da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36), Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    Tören sırasında şehidin 7 yaşındaki kızı gözyaşlarına boğuldu.

    "Senin baban bir kahraman yavrum"

    Şehit kızının ağladığını gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağlayan şehit kızının yanına giderek başını okşayıp “Senin baban bir kahraman yavrum.” diyerek teselli etti.

    Bakan Soylu’nun da duygusal anlar yaşadığı görüldü.

    Şehit Yiğit’in naaşı tören alanına geldiğinde sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

    Süleyman Soylu ağlayan şehit kızını teselli etti VİDEO

    Eşi ve çocukları son kez tabuta sarıldı

    Şehidin eşi ve çocukları son kez tabuta sarıldı.

    Bursa Adliyesi önündeki törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını sormaya ve terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütünün terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacağını, birçok eylemi oluşmadan engellediklerini dile getirdi.

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