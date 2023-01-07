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    Süleyman Soylu, AK Parti otobüsünden canlı yayın açtı

    Süleyman Soylu, AK Parti otobüsünden canlı yayın açtı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da konut açılışı konuşmasından sonra, parti otobüsü ile vatandaşları selamladı. Süleyman Soylu, bu anlarda canlı yayın başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 16:48
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ açılış töreni için Antalya'ya gitti.

    Manavgat orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlar, yeni evlerine kavuştular.

    Açılış konuşmasında Antalyalılarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında parti otobüsü ile vatandaşlara selam verdi, çocuklara hediye dağıttı.

    Süleyman Soylu canlı yayın açtı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığın içinde ilerlerken otobüste İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bulundu.

    Süleyman Soylu, coşkulu kalabalığa kayıtsız kalamayarak otobüs içerisinden canlı yayın açtı.

    "Nerde bu devlet denilen kavramı kimseye kurdurtmadık"

    Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Bakan Soylu, " Kimseyi yalnız bırakmadık. Nerde bu devlet denilen kavramı kimseye kurdurtmadık. " ifadelerini kullandı.

    İşte o anlar...

    Süleyman Soylu, AK Parti otobüsünden canlı yayın açtı VİDEO

    Süleyman Soylu, AK Parti otobüsünden canlı yayın açtı #1

    Süleyman Soylu, AK Parti otobüsünden canlı yayın açtı #2


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