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    Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de şehit polis için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Soylu, "Allah bize de şehitlik nasip etsin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 12:38
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    Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin

    Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ailesinin evinde yas var.

    Aslen Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve ailesiyle Mersin'de yaşayan Şehit Sedat Gezer için saat 11.00'de İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de şehit polis için düzenlenen törende konuştu.

    "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız"

    Süleyman Soylu, "Tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" diyerek, "Burada ayrı olay var. Sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur bir arkadaşımızsın. Kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahramandı. Allah rahmet eylesin."

    Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin

    "Allah bize de şehitlik nasip etsin"

    Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin, başımız sağ olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kulandı.

    Şehit Gezer, Muğdat Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Akbelen Şehitliği'nde toprağa verilecek.

    Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin #1

    Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin #2

    Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin #3

    Süleyman Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin #4


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