Süleyman Soylu: LGTB getirecekler Türkiye'ye, tam Kılıçdaroğlu'na göre politika

Bakan Soylu, LGBT ile toplumun değerlerinin hiçe sayıldığını vurgulayarak CHP'nin politikalarını eleştirdi. Soylu, Türkiye'ye LGBT getirmenin tam Kılıçdaroğlu'na göre bir politika olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Teşkilat Akademisi programında "Türkiye Yüzyıl" konulu eğitime konuşmacı olarak katıldı.

Bakan Soylu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar arasında LGBT+ vardı.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Soylu, toplumun değerlerine hiçe sayıldığını söyledi.

Soylu, açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

"LGBT getirecekler Türkiye’ye. Beni bağışlayın erkekler ile erkekler evlenecek, kadınlar ile kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu’na göre bir politika. Yazıklar olsun.

Bütün anlayışlardan yoksun, Batı’nın gönlüne girecek diye neredeyse bütün değerlerimizi başkalaştıracak bir anlayışa dayanan politika sunmaya çalışıyorlar.

Bakan Soylu'nun konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"Türkiye’ye değil, dünyaya söyleyeceğimiz çok sözümüz var"



"Esir olmuşlarla Türkiye’de siyaset yapılmaz. Türkiye’de Tayyip Erdoğan gibi eli cebinde gezenlerle siyaset yapılır.

2023’ten sonra sadece Türkiye’ye değil, etrafımızda ki coğrafyayla dünyaya söyleyeceğimiz çok sözümüz var. Bugün alt yapısını tamamlamış bir Türkiye var. Sadece alt yapısını tamamlamış değil. Aynı zamanda geçmişin alt yapı eksiklerini de tamamlamış bir Türkiye var.

Bir taraftan nükleer santralleri yapan, yeni nesil enerji kaynağı yapan bir Türkiye var. Ayrıca Cumhurbaşkanımız dünyanın en büyük barajlarından birisi olan Yusufeli Barajı'na girecek. İnsan eliyle yapılabilmesi mümkün olmayan ve Türkiye’nin harikalarından biri olan o baraja girecek.

"İhracatını 36 milyar dolardan 256 milyar doların üzerine çıkaran bir Türkiye"



Bir taraftan barajlar, bir taraftan şehir hastaneleri, bir taraftan yollar, bir taraftan havaalanları, bir taraftan, ihracatını 36 milyar dolardan 256 milyar doların üzerine çıkaran bir Türkiye. Sanayisini, üretimini mümkün oldukça arttırmaya çalışan bir Türkiye.

Ve bütün bunları yaparken alt yapısını güçlü bir şekilde oluşturan ve yarına ümitle bakan bir Türkiye. Bunları hep beraber gerçekleştirdik. Bunlar hep beraber yapıldı.

"Irak’a gittiler oraya da demokrasi götüreceğiz dediler"

Barış götüreceğiz diye gittiler. Nerdeyse tüm Afganistan’ı yekpare uyuşturucu tarlasına çevirip uçak tekerleklerinden insan dökerek döndüler. Irak’a gittiler oraya da demokrasi götüreceğiz dediler. Ne devlet düzeni ne yönetim hepsini yerle yeksan ettiler ve büyük istikrarsızlık bıraktılar. İran’a yıllarca hem ambargo uyguladılar. Hem de her türlü pisliği geri bıraktılar.

Latin Amerika’da yine aynısı. Afrika’ya yine aynısı. O büyük çınarın gölgesinde ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile Afganistan’a Libya’ya Lübnan’a da Pakistan’a da Suriye’deki kardeşlerimize de iyiliğiyle, gönülleriyle, yardımlarıyla ve kardeşlikleriyle beraber uzlaştılar.

"PKK terör örgütüne müsaade mi edecektik?"

Ben Zeytin Dalı Harekatı'nı iyi hatırlıyorum. Tam harekâta gideceğiz, Amerika benim sana verdiğim mühimmatları orada kullanamazsın diye ambargo koydu. Peki ne yapacağız, terör saldırısına müsaade mi edeceğim? Yani Amerika’nın istediği, Avrupa’nın istediği Hakkari’nin karşısından ta Hatay’ın karşısına kadar Afrin’e kadar denize olan bölgede PKK terör örgütüne müsaade mi edecektik?

Avrupa, Amerika oraya tam da en önemli nokta da işi bitirip bir terör eylemi kuracak, ondan sonra bizim içimize saldıracak daha sonra diğer ülkelerin içerisine saldıracak. Burayı Lübnan’a nasıl yapmışsa Libya’ya, Afganistan’a, Pakistan’ı, Orta Asya’yı nasıl yapmışsa, Balkanlar da hangi istikrarsızlığı üretmişse yine Orta Doğu ve Türkiye’de yine aynı istikrarsızlığı üretmek için bu terörü başımıza bela edecekti.

"15 Temmuz’da teslim olsaydınız terör devletini engellemek mümkün değildi"

Eğer AK Parti iktidar olmasaydı, eğer bugün Cumhur İttifakı olmasaydı, 20. yüzyılda karşı karşıya kalsaydık, eğer siz gezi olaylarında geri dursaydınız, 15 Temmuz’da teslim olsaydınız terör devletini engellemek mümkün değildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bunlar vermeyince, acaba mühimmatlarımız yeter mi ne yapabiliriz diye, acaba karşımıza ne çıkar, Amerika Avrupa bizim karşımıza ne çıkar diye endişe ederken, bu Türk Devleti’nin evlatları, İHA yapan evlatları, SİHA yapan evlatları bizi orada 1 buçuk ayda Türk Patentli o mühimmatları üreterek bizi orada yalnız bırakmadılar. Bu ülkenin mühendisleri yaptı."





"Diyarbakır’da 40 tane büyük yatırımcı organize sanayi sitesinde sıra bekliyor"

Soylu, Türkiye’nin en temel meselelerinden bir tanesi Doğu ve Güneydoğu’nun geri kalmışlığı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü yıllardır terör örgütü oranın geri kalmışlığı yüzünden politika üretiyordu. İstismar ediyordu. Ve Türkiye Devleti Cumhuriyeti ve özellikle her birimiz ikaz ederek bunu bilerek yapıyorlar, bilerek gerçekleştiriyorlar, sizi bilerek geride bırakıyorlar diye kinci bir politika ile orada yıllar yılı sürdürüp gidiyorlar.

Tayyip Erdoğan bundan hiç vazgeçmedi. Hiç geri adım atmadı. Sorarım büyüklerime Doğu’dan Güneydoğu’dan niye göç edenler oldu? Anlatırlardı derlerdi, hastane yok, okul yok, öğretmen yok, doktor yok, havaalanı yok, üniversite yok, yok oğlu yok. Peki ne oldu? Türkiye’nin sadece Batısı kalkınmadı. Karadeniz’den Egesine kadar, Türkiye’nin İç Anadolu’sundan Marmara’sına kadar Batı’da ne varsa.

Geçen günlerde sayın Cumhurbaşkanımız Diyarbakır’da bir mitinge geldi. Ben de birkaç gün önce gittim. Bütün ilçeleri tek tek gezdim. Türkiye’nin en modern şehirlerinden biri oldu Diyarbakır. Eğer terör örgütünün eline kalsaydı hiçbir yatırım oraya gitmeyecek, her para terör örgütüne, dağa gidecek ve ardından bize silah olarak, kurşun olarak geri dönecekti. Bir taraftan Allah’a hamd olsun Doğu ve Güneydoğu’da bugün öğretmen var. Hem de Batı’dan daha çok var.

Doktor var hastane var, her türlü üniversite var, havalimanı var. Yolar var asfaltlar var. Şu anda sadece Diyarbakır’da 40 tane büyük yatırımcı organize sanayi sitesinde sıra bekliyor. Sadece teröristi değil aynı zamanda teröristi oluşturacak tüm kaynakları kurutmaya yönelik politikayı AK Parti, Cumhur İttifakı, Türkiye’nin önüne 21. yüzyılın en önemli seçeneği olarak ortaya atıldı.

Orada sadece teröristin ortaya koyduğu maliyet söz konusu değil. Aynı zamanda kültürel terörizm de var. Değerleri unutturulmaya çalışan, dinini unutturmaya çalışan, birliği unutturulmaya çalışılan, akraba sevgisi ve aile bağlarını kırmaya çalışan bir terör örgütü propagandası yıllarca bizi ayırmaya tam onların politikası. Böl parçala ve yönet. Kimliğini değiştir ve başkalaştır."





"Bir tek terörist kalmayacak, silip süpüreceğiz"

İHA'dan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk devletinin yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığı vurgulayarak, "Yıllarca itiraz ve iftira attılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira. Neymiş, kimyasal silah kullanıyorlarmış. Jandarmaya, emniyete, bu ülkenin içişlerine, cumhurbaşkanına, siz uyuşturucu ticareti yapıp cari açığınızı kapatıyorsunuz diye dünyanın en alçak iftirasını ortaya koydu.

Hırsızlık yapma. Bilecik’te yaptılar yakalandılar. Sesleri çıkıyor mu hiç? Sizin hırsızlığınıza göz yuman alçaktır. Her haltı işleyeceksiniz. Sonra bizim üzerimize geliyorsunuz diye tehdit edip korkutacaksınız. Geçti o günler. Bu milletin tek kuruşunu size yedirmeyeceğiz.

Eşkıya takımıyla mahkeme bastılar. Hakimleri tehdit ettiler. Savcıları tehdit ettiler. Recep Tayyip Erdoğan’a yasak konuldu, mahkeme bastı mı? Her türlü haksızlıklar karşı karşıya kaldılar.

Ama eşkıya takımına verilen talimat Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye’yi güvensiz bir ülke haline getirmek. Herkese iftira atmak. Ortalığı bulandırmak sonra da Amerika’nın Avrupa’nın istediği gibi oyun kurmasını, istediğini yapabilmesini imkanlı hale getirmek. Ama bir şeyi hesap edemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı, şu inançlı milletimizi hesap edemiyorlar.

Türkiye yüzyılı bizim hedeflerimizin yüzyılıdır, istikrarımızın, huzurun yüzyılıdır. Bir tane araba yaptık, çıldırdılar. Bin bir türlü yalan attılar. Bu Türkiye yüzyılında biz ve bizden sonraki gençler kaç tane daha araba yapacak, çıldıracaklar. Uçaklar yapacaklar, uzaydan tüm dünyaya bu işin nasıl yapıldığını gösterecekler. 29 Ekim 2023’te yani Cumhuriyet’in 1’inci asrından, 2’nci asrına geçerken Türkiye’nin dağlarında Allah nasip ederse bir tek terörist kalmayacak. Silip süpüreceğiz.” dedi.