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    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti

    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti

    Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı telefonla görüntülü arayarak kutladı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 00:59
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 01:28
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    Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final müsabakasında, Ampute Futbol Milli Takımı İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli sporcularla telefonda görüntülü görüşerek şampiyonluğu kutladı.

    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti VİDEO

    ''KOCAMAN YÜREKLERİNİZLE GURURUMUZSUNUZ''

    Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında da şu ifadelere yer verdi:

    "Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz bizim çocuklar. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum.''

    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti #1

    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti #2

    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti #3

    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti #4

    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti #5

    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti #6

    Süleyman Soylu, Ampute Futbol Milli Takımı sporcularını tebrik etti #7

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