Süleyman Soylu, Arnavut mevkidaşıyla görüştü

Bakan Süleyman Soylu, THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile görüşme gerçekleştirdi.

2 milyar dolarlık kripto parayla 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a giden THODEX kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da harekete geçti.

ARNAVUTLUK'LA TEMASA GEÇİLDİ

Bakan Soylu, Özer'in yakalanması ve gözlem altına alınması için dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır." denildi.