İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli sağanak yağış sonrası su baskınlarının yaşandığı Artvin Arhavi'de "Temizlik yüzde 95 oranında bitti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Artvin'in Arhavi ilçesinde açıklamada bulundu.

"Hangi evleri su basmışsa o evler temizlenecek" diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ARHAVİ'NİN TEMİZLİĞİ YÜZDE 95 ORANINDA BİTTİ"

"Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Dere yataklarında temizleme çalışmalarımız sürüyor. 107'si dalgıç olmak üzere 200'ün üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti.

"AFETLERE ANINDA MÜDAHALE EDEBİLİYORUZ"

Allah'ımza çok şükür imkanımız var. Devletimiz çok güçlü. Yetişmiş elemanlarımız var. Afetlere anında müdahale edebiliyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum.

Süleyman Soylu Artvin Arhavi'deki son durumu değerlendirdi VİDEO

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"TOPLAMDA 85 MİLYONLUK BİR HASAR GERÇEKLEŞTİ"

Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Tüm mağdurlarla görüşüldü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızla teker teker ilgileniyoruz. Şu ana kadar toplam 85 milyonluk bir hasar gerçekleşti. Altyapı ve yol hasarları buna dahil değil."