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    Süleyman Soylu, bakanlığa otobüsle gitti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak'ta semt pazarındaki koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimin ardından Bakanlığa özel halk otobüsüyle geçti.
    • AA
    • 06.08.2020 - 15:14
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    Süleyman Soylu, bakanlığa otobüsle gitti

    Türkiye genelinde gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri denetimi kapsamında, Ankara’nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki semt pazarını gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada pazar esnafı ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetledi.

    Bakan Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından da Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi'nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi.

    “KURALLARA UYMAZSAK SONUÇ İYİ OLMAZ”

    Otobüsteki koronavirüs tedbirlerini inceleyen ve yolcularla sohbet eden Soylu, “Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz.” dedi.

    Süleyman Soylu, bakanlığa otobüsle gitti ViDEO

    Atatürk Bulvarı gelindiğinde Bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.

    Süleyman Soylu, bakanlığa otobüsle gitti #1

    Süleyman Soylu, bakanlığa otobüsle gitti #2

    Süleyman Soylu, bakanlığa otobüsle gitti #3

    Süleyman Soylu, bakanlığa otobüsle gitti #4

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