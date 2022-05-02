İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı.

İslam alemi bir Ramazan Bayramı'na daha kavuştu.

Müslümanların yaşadığı her yere hakim olan bayram coşkusu Anadolu'da da kendini hissettiriyor.

Bayram kışlalarda da idrak ediliyor.

Kahraman Mehmetçik, bir yandan bayramı kutlarken bir yandan da vatan nöbetine devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazında kahraman askerlerimizi yalnız bırakmadı.

Bayram namazını üste kıldı, askerlerle bayramlaştı

Bayram namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle kılan Bakan Soylu, namaz sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la birlikte jandarmalarla bayramlaştı.

Askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan Soylu, bir süre üs bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

Süleyman Soylu, bayram namazında askerleri yalnız bırakmadı ViDEO

"Evlatlarımızla bayramlaştık"

Soylu paylaşımını, "Bayram Namazımızı, Hakkari Şemdinli Zirvin Tepe Düz Tepe Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla birlikte kıldık ve ardından bu ülkenin cesur evlatlarıyla, evlatlarımızla bayramlaştık... Allah kabul etsin. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun." notuyla yaptı.