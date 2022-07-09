Süleyman Soylu, bayram namazını askerlerle kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Yüksekova'daki 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle eda etti.

Bugün Kurban Bayramı…

Sabahın ilk ışıkları ile uyunanlar namazlarını kıldı, kurbanlarını kesmek için kesim bölgelerine doğru yola koyuldu.

Bayram sabahının verdiği neşe, evlere adeta güneş gibi doğdu.

Dün akşam gitti, üs bölgesinde kaldı

Bayramı sevdiklerinden uzakta geçirmek zorunda olanları ise bir isim var ki unutmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramın ilk günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gitti.

Dün akşam saatlerinde geldiği Yüksekova’da geceyi üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu, 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle sabahın erken saatlerinde buluştu.

Bayram namazını hep birlikte kıldılar

Nöbet tutan jandarmalarla sohbet eden Soylu, Kurban Bayramı namazını buradaki askerlerle kıldı.

Soylu, namaz sonrasında askerlerle tek tek bayramlaştı.

Protokol de yanındaydı

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti.

“Kahraman evlatlarımızla bayramlaşıyoruz”

İçişleri Bakanı, bu anları sosyal medya hesabından da yayınladı.

Bakan Soylu paylaşımına, “KurbanBayramı'mız mübarek olsun... 3352 rakımda, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde, kahraman evlatlarımızla bayramlaşıyoruz” notunu düştü.