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    Süleyman Soylu: Bayramdaki trafik kazalarında can kaybı yüzde 58 azaldı

    Bakan Soylu, geçen yılki bayramlara nazaran, bu bayramda trafik kazalarının neden olduğu ölümlerin, yüzde 58 azaldığını söyledi.
    • 04.05.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 13:34
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    Süleyman Soylu: Bayramdaki trafik kazalarında can kaybı yüzde 58 azaldı

    Heyecanla beklenen bayram günlerinde, sevdiklerinin yanına, tatile, farklı şehirlere giden vatandaşlar yoğunluk ve belirli nedenlerle kaza geçiriyor.

    Özellikle kazalar bayram gününde artarken, yaşanan can kayıpları sayısı da oldukça çoğalmıştı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu üzücü durum karşısında sevindirici haberi verdi.

    Kazalarda can kayıplarında yüzde 58 azalma

    Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, bu bayramda geçen bayrama göre, kazalardaki ölüm oranının yüzde 58 azaldığını açıkladı.

    Süleyman Soylu: Bayramdaki trafik kazalarında can kaybı yüzde 58 azaldı #1

    "Dönüş yolculuğu başlıyor, kurallara birlikte uyalım"

    Bakan, yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi;

    "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayrama göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun"

    Süleyman Soylu: Bayramdaki trafik kazalarında can kaybı yüzde 58 azaldı #2


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